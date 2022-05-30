Нападающий, который находится в лагере сборной Польши, подтвердил, что хочет продолжить карьеру в другом клубе – фаворитом является Барселона, с которой 33-летний Левандовски якобы согласовал трехлетний контракт. Впрочем, в лагере чемпиона Германии имеют свое мнение.

Левандовски объявил о намерении покинуть Баварию – поляк не видит других вариантов

"Не могу сказать, почему Роберт выбрал такой путь. Такие публичные заявления ни к чему не приведут. Он стал в Баварии звездой мирового уровня и должен помнить, что у него есть в этом клубе. Благодарность – это не улица с односторонним движением", – цитирует Оливера Кана Sport1.

Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Борусии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три Кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22).

З Україною в серці – сірий сезон Бундесліги забарвили синьо-жовті кольори. Баварія краща, ніж здається, дивна витівка БД