Трансфер норвежского бомбардира может обойтись "горожанам" в сумму более 300 млн фунтов, сообщает The Sun.

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Боруссия Д вовсе не горит желанием отпускать Холанда, но 150 млн фунтов могут убедить руководство "шмелей". Манчестер Сити не обидит и самого нападающего. Эрлингу предложат 5-летний контракт с зарплатой 600 тысяч фунтов в неделю – таких денег еще не получал ни один игрок в истории АПЛ. В сумме это будет еще 156 млн фунтов расходов для английского гранда.

К слову, в текущем сезоне Холанд провел 31 матч в составе Боруссии Д, записав в свой актив 33 гола и 8 ассистов.

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