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Бавария нашла бразильскую альтернативу Левандовски

26 октября 20:22 319 Читати українською
Бавария нашла бразильскую альтернативу Левандовски
Роберт Левандовски / соцсети

Форвард Брюгге Уэсли Феррейра попал на радар мюнхенской Баварии.

Мюнхенская Бавария заинтересовалась бразильским нападающим Брюгге Уэсли Мораесом Феррейрой да Силвой, сообщает Het Belang van Limburg.

Брюгге – Монако – 1:1 – видео голов и обзор матча

Скауты немецкого гранда присутствовали на матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Монако, в котором футболист отметился забитым голом, а его команда сыграла вничью 1:1.

В контракте бразильца прописана клаусула, которая позволяет ему перейти в большие клубы, в том числе в Баварию. Летом форвардом интересовался Лацио.

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