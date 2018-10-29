Бавария нашла бразильскую альтернативу Левандовски

Форвард Брюгге Уэсли Феррейра попал на радар мюнхенской Баварии.

Мюнхенская Бавария заинтересовалась бразильским нападающим Брюгге Уэсли Мораесом Феррейрой да Силвой, сообщает Het Belang van Limburg.

Брюгге – Монако – 1:1 – видео голов и обзор матча

Скауты немецкого гранда присутствовали на матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Монако, в котором футболист отметился забитым голом, а его команда сыграла вничью 1:1.

В контракте бразильца прописана клаусула, которая позволяет ему перейти в большие клубы, в том числе в Баварию. Летом форвардом интересовался Лацио.

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