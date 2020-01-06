Бавария начинает войну с Боруссией Д за самого быстрого игрока Германии – его судьба зависит от Реала

Защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, который принадлежит мадридскому Реалу, серьезно заинтересовал мюнхенский гранд.

Бавария уже начала переговоры с "бланкос" относительно возможного трансфера 21-летнего испано-марокканца следующим летом, информирует Marca.

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Ашраф проводит второй сезон в Дортмунде на правах аренды, став не только одним из лидеров "шмелей", но и большой сенсацией Бундеслиги (2 гола и 6 ассистов в сезоне 2019/20). В Лиге чемпионов молодой латераль также засиял в полную силу, проведя 4 гола на групповом этапе.

Реал пока не определился с будущим перспективного защитника, которого ранее собирались вернуть домой по завершении текущей кампании. Зидан понимает, что Ашрафу будет сложно выиграть конкуренцию у Карвахаля, поэтому сейчас на Бернабеу не исключают даже полноценного трансфера.

Стоимость Хакими оценивается в 45 млн евро, а Боруссия намерен воспользоваться хорошими отношениями с боссами Реала, чтобы сохранить его на Вестфаленштадион. Бавария, конечно же, так просто не сдастся. "Ротэн" обещают заядлому сопернику очередную трансферную войну.

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