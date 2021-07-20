Полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто может перебраться в Бундеслигу.

Бавария хочет усилиться испанским хавбеком Серхи Роберто, сообщает Spox.

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Представители действующего чемпиона Германии уже начали диалог с каталонцами. Мюнхенцев интересует аренда 29-летнего полузащитника с последующим правом выкупа. Действующий контракт Серхи с Барсой рассчитан до лета 2022-го.

В прошлом сезоне Ла Лиги Роберто провел 15 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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