Бавария начала переговоры с Барселоной по Серхи Роберто
20:10 - Читати українською
Полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто может перебраться в Бундеслигу.
Бавария хочет усилиться испанским хавбеком Серхи Роберто, сообщает Spox.
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Представители действующего чемпиона Германии уже начали диалог с каталонцами. Мюнхенцев интересует аренда 29-летнего полузащитника с последующим правом выкупа. Действующий контракт Серхи с Барсой рассчитан до лета 2022-го.
В прошлом сезоне Ла Лиги Роберто провел 15 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.
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