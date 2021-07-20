Баварія розпочала перемовини з Барселоною щодо Серхі Роберто
20 липня 20:10 - Читать на русском
Півзахисник каталонського клубу Серхі Роберто може перебратись у Бундеслігу.
Баварія прагне підсилитись іспанським хавбеком Серхі Роберто, повідомляє Spox.
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Представники чинного чемпіона Німеччини вже розпочали діалог з каталонцями. Мюнхенців цікавить оренда 29-річного півзахисника з подальшим правом викупу. Чинний контракт Серхі з Барсою розрахований до літа 2022-го.
У минулому сезоні Ла Ліги Роберто провів 15 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
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