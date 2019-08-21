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Бавария может подписать хавбека Эспаньола – соперника Зари в Лиге Европы

11:17 39 Читати українською
Бавария может подписать хавбека Эспаньола – соперника Зари в Лиге Европы
Марк Рока / ФК Эспаньол

Полузащитник Эспаньола Марк Рока может перебраться в мюнхенскую Баварию.

 

Бавария заинтересована в подписании полузащитника Эспаньола Марка Роки, сообщает Sport Bild. Уже завтра, 22 августа, испанцы сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари.

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Клуб из Барселоны стремится получить за своего футболиста 40 млн евро. По информации Mundo Deportivo, интерес к нему проявляет и Реал.

Этим летом Рока вместе со сборной Испании U-21 выиграл чемпионат Европы, который проходил в Италии.

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