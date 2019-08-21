Бавария может подписать хавбека Эспаньола – соперника Зари в Лиге Европы

Интервью — 12:00 148
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"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри
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Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄЛига Европы — 10:30 240
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Эспаньол – Заря: Скрипник взял на матч Лиги Европы 20 игроков, среди них дисквалифицированный РусинЛига Европы — 10:00 141
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Коноплянка может не перейти в Бешикташ, клуб прекратил переговоры, – турецкий журналистТурция — 08:51 205
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Коноплянка завтра приедет на медосмотр в Бешикташ, – FanatikТурция — 20 авг 180