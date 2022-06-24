Баварии пока достаточно проблем с одним суперзвездным ветераном.

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич развеял информацию о возможном приходе Криштиану Роналду.

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"Криштиану Роналду – топ-игрок с выдающейся карьерой. Впрочем, распространяющийся слух – это лишь слух, в котором нет правды", – отрезал Салихамиджич в комментарии SkySport Deutschland.

Роналду якобы раздражен пассивным окном МЮ и хочет сменить клубную прописку. Параллельно Бавария испытывает проблемы с Робертом Левандовски, который горячо хочет перейти в Барсу.

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