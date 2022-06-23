Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может перебраться в четвертое топ-первенство в своей карьере.

Бавария уже смирилась с утратой Левандовски, желающего стать игроком Барселоны этим летом. Мюнхенцы рассматривают еще более суперзвездную замену – Криштиану Роналду, сообщает AS.

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Бавария готова воспользоваться тем, что португалец разочарован пассивностью Манчестер Юнайтед на трансферном рынке на фоне активности конкурентов. Одними из аргументов чемпиона Германии является борьба за Серебряную салатницу и обещание стать одним из главных претендентов на триумф в Лиге чемпионов.

Добавим, что Роналду сыграл в 39 матчах за МЮ в прошлом сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 3 ассиста.

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