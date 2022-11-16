Немецкий рекордмайстер отправил 17 футболистов на чемпионат мира в Катар. Это самый большой показатель среди всех клубов.

Бавария шире всех представлена ​​на ЧМ-2022. 17 футболистов мюнхенского клуба поехали в Катар. Далее следуют Манчестер Сити и Барселона, имеющие по 16 футболистов в сборных. Катарский Аль-Садд – 15, МЮ – 14, а Реал – 13.

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Баварцы на ЧМ-2022: Нойер, Гнабри, Киммих, Горецка, Мюллер, Сане, Мусиала (все – Германия), Коман, Эрнандес, Упамекано, Павар (все – Франция), де Лигт (Нидерланды), Дэвис (Канада), Мане (Сенегал), Чупо-Мотинг (Камерун), Марзрауи (Марокко), Станишич (Хорватия).

Среди чемпионатов больше всего представителей от АПЛ – 136. Значительно уступают Ла Лига (83), Бундеслига (76), Серия А (68) и Лига 1 (54). Много футболистов будет из катарской Старз лиги (33) и саудовской Про лиги (33).

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