Лидер сборной Сенегала Садио Мане не поможет своей команде в стартовых играх на Мундиале в Катаре.

Мане травмировался неделю назад в поединке с Вердером. Операция не понадобится, но требуется определенное время для восстановление. Несмотря на повреждение, форвард Баварии попал в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022.

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Впрочем, сенегальцам придется выйти из группы, чтобы Мане смог полноценно проявить себя. "В первых матчах мы вынуждены обойтись без Садио, мы вынуждены выиграть эти матчи без Садио", – сообщил представитель местной федерации Абдулай Соу.

Первый поединок на Мундиале африканская сборная сыграет 21 ноября против Нидерландов. Другими соперниками Сенегала в групповом турнире являются Катар (25 ноября) и Эквадор (29 ноября).

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