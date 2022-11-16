Німецький рекордмайстер відправив 17 футболістів на чемпіонат світу в Катар. Це найбільший показник серед всіх клубів.

Баварія найширше представлена на ЧС-2022. 17 футболістів мюнхенського клубу поїхали в Катар. Далі йдуть Манчестер Сіті та Барселона, які мають по 16 футболістів у збірних. Катарський Аль-Садд – 15, МЮ – 14, а Реал – 13.

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Баварці на ЧС-2022: Нойєр, Гнабрі, Кімміх, Горецка, Мюллєр, Сане, Мусіала (всі – Німеччина), Коман, Ернандес, Упамекано, Павар (всі – Франція), де Лігт (Нідерланди), Девіс (Канада), Мане (Сенегал), Чупо-Мотінг (Камерун), Марзрауї (Марокко), Станішіч (Хорватія).

Серед чемпіонатів найбільше представників від АПЛ – 136. Значно поступаються Ла Ліга (83), Бундесліга (76), Серія А (68) та Ліга 1 (54). Багато футболістів буде з катарської Старз ліги (33) та саудівської Про ліги (33).

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