Вингер "ротен" Кингсли Коман настроен сменить клубную прописку, если его два требования не будут выполнены.

24-летний француз желает уйти из Мюнхена, информирует Sky Sport Deutschland. На решение влияют несколько причин.

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В частности, Коман хочет солидного повышения зарплаты, а увеличение на 1 млн евро (до 12) не устраивает футболиста. Вингеру не нравится и то, что Лерой Сане получает больше – 15 млн. Также Кингсли считает, что в Баварии его недостаточно ценят, ведь не хотят давать 10 номер.

К слову, Кингсли Коман защищает цвета "ротен" с 2017-го, а контракт рассчитан еще на два года. В прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых отметился 8-ю мячами и 15-ю голевыми пасами.

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