Бавария попрощалась с Костой и еще одним игроком
19:54 - Читати українською
Экс-вингер Шахтера Дуглас Коста покинул мюнхенский клуб.
Бавария на официальном сайте объявила об уходе Дугласа Косты и хавбека Тьягу Данташа.
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30-летний бразилец выступал за мюнхенцев на правах аренды, контракт игрока принадлежит Ювентусу. По информации СМИ, следующий сезон Дуглас также проведет в аренде в бразильском Гремио.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Коста из-за травм провел лишь 11 матчей.
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