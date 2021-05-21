Бавария на официальном сайте объявила об уходе Дугласа Косты и хавбека Тьягу Данташа.

Коста покинет Ювентус – экс-звезда Шахтера вернется в свой бывший клуб

30-летний бразилец выступал за мюнхенцев на правах аренды, контракт игрока принадлежит Ювентусу. По информации СМИ, следующий сезон Дуглас также проведет в аренде в бразильском Гремио.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Коста из-за травм провел лишь 11 матчей.

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