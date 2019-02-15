Бавария добыла волевую победу над Аугсбургом

В матче 22 тура Бундеслиги Бавария вырвала победу над Аугсбургом.

Чемпионат Германии 2018/19, 22 тур

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Горецка, 1 (автогол), Чи Дон Вон, 23 – Коман, 17, 45+3, Алаба, 53

Горецка неудачно начал для мюнхенцев. Коман сравнял счет, но Чи Дон Вон снова вывел Аугсбург вперед. Коман к перерыву снова сравнял счет. Алаба после перерыва вывел мюнхенцев вперед и этот счет продержался до конца матча.