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Бавария добыла волевую победу над Аугсбургом

15 февраля 23:47 8 Читати українською
Бавария добыла волевую победу над Аугсбургом

В матче 22 тура Бундеслиги Бавария вырвала победу над Аугсбургом.

Чемпионат Германии 2018/19, 22 тур

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Горецка, 1 (автогол), Чи Дон Вон, 23 – Коман, 17, 45+3, Алаба, 53

Горецка неудачно начал для мюнхенцев. Коман сравнял счет, но Чи Дон Вон снова вывел Аугсбург вперед. Коман к перерыву снова сравнял счет. Алаба после перерыва вывел мюнхенцев вперед и этот счет продержался до конца матча.

Германия22 турSGL-арена (Аугсбург)

Аугсбург - Бавария: Пятница 15 февраля 2019

Аугсбург
Матч окончен
2 : 3
Бавария
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Бавария Бавария Германия Аугсбург - Бавария Аугсбург Аугсбург
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