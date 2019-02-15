Баварія здобула вольову перемогу над Аугсбургом

В матчі 22 туру Баварія вирвала перемогу над Аугсбургом.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 22 тур

Аугсбург – Баварія – 2:3

Голи: Ґорецка, 1 (автогол), Чі Дон Вон, 23 – Коман, 17, 45+3, Алаба, 53

Ґорецка розпочав невдало для мюнхенців. Коман зрівняв рахунок, але Чі Дон Вон знову вивів Аугсбург вперед. Коман до перерви знову зрівняв рахунок. Алаба після перерви вивів мюнхенців уперед і цей результат протримався до кінця матчу.