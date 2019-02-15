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Баварія здобула вольову перемогу над Аугсбургом

15 лютого 23:47 53
Баварія здобула вольову перемогу над Аугсбургом

В матчі 22 туру Баварія вирвала перемогу над Аугсбургом.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 22 тур

Аугсбург – Баварія – 2:3

Голи: Ґорецка, 1 (автогол), Чі Дон Вон, 23 – Коман, 17, 45+3, Алаба, 53

Ґорецка розпочав невдало для мюнхенців. Коман зрівняв рахунок, але Чі Дон Вон знову вивів Аугсбург вперед. Коман до перерви знову зрівняв рахунок. Алаба після перерви вивів мюнхенців уперед і цей результат протримався до кінця матчу.

Німеччина22 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Баварія: П'ятниця 15 лютого 2019

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Баварія
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Аугсбург Аугсбург Аугсбург - Баварія Баварія Баварія Німеччина
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