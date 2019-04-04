Бавария – Боруссия Д: прогноз на ключевой матч Бундеслиги

Дортмундская Боруссия едет в гости к мюнхенской Баварии в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Бавария – Боруссия Д состоится 6 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Der Klassiker. Предатели и борьба за немецкий трон

Бавария – Боруссия Д: прогноз на матч Бундеслиги:

В немецком первенстве давно не было такой ожесточенной борьбы за чемпионство. Бавария демонстрирует хорошие результаты после Нового года, но ошибка Мюнхена в предыдущем туре вернула на вершину турнирной таблицы Дортмунд. Боруссия имеет +2 очка, но, судя по прогнозам, потеряет лидерскую позицию после выезда на Альянц-Арену. До конца первенства еще 7 туров, однако Der Klassiker называют определяющим моментом немецкого сезона.

Календарь Бавария и Боруссии до конца чемпионата

Букмекеры считают, что Бавария имеет гораздо лучше шансы на победу. William Hill предлагает поставить на выигрыш хозяев с коэффициентом 1.52. При этом возможна виктория Боруссии оценивается аж в 5.8, ничья – в 4.5.

Специалисты Bet365 немного больше верят в гостей. Здесь на победу дортмундцев дают коэффициент 5.25, при 1.53 на "ротэн" и 4.75 на ничью. Несколько иные котировки в авторитетной конторе Bwin: Бавария – 1.55, Боруссия – 5, ничья – тоже 5.

Der Klassiker в последние годы дарит яркий футбол. 7 предыдущих поединков пробили тотал 2,5, а 6 из них – даже тотал 3,5. Соответственно, и на субботнюю встречу прогнозируют много голов. Стандартный тотал больше 2,5 оценивают в 1.42, а соответствующий тотал меньше – в 2.7. Голов больше всего ожидают от Роберта Левандовски (1.57) и Пако Алькасера ​​(2.62).

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