Баварія – Борусія Д: прогноз на ключовий матч Бундесліги

Дортмундська Борусія їде в гості до мюнхенської Баварії в рамках 28-го туру німецької Бундесліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Баварія – Борусія Д відбудеться 6 квітня в Мюнхені на стадіоні Альянц-Арена. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Der Klassiker. Зрадники та боротьба за німецький трон

Баварія – Борусія Д, прогноз букмекерів на матч Бундесліги:

У німецькій першості давно не було такої запеклої боротьби за чемпіонство. Баварія демонструє хороші результати після Нового року, але помилка Мюнхена в попередньому турі повернула на вершину турнірної таблиці Дортмунд. Борусія має +2 очки, але, судячи з прогнозів, втратить лідерську позицію після виїзду на Альянц-Арену. До кінця першості ще 7 турів, однак Der Klassiker називають визначальним моментом німецького сезону.

Календар Баварія та Борусії до кінця чемпіонату

Букмекери вважають, що Баварія має значно кращі шанси на перемогу. William Hill пропонує поставити на виграш господарів з коефіцієнтом 1.52. При цьому можлива вікторія Борусії оцінюється аж в 5.8, нічия – в 4.5.

Фахівці Bet365 трішки більше вірять у гостей. Тут на перемогу дортмундців дають коефіцієнт 5.25, при 1.53 на "ротен" та 4.75 на нічию. Дещо інші котування в авторитетній конторі Bwin: Баварія – 1.55, Борусія – 5, нічия – теж 5.

Der Klassiker в останні роки дарує яскравий футбол. 7 попередніх поєдинків пробили тотал 2,5, а 6 з них – навіть тотал 3,5. Відповідно, і на суботню зустріч прогнозують багато голів. Стандартний тотал більше 2,5 оцінюють в 1.42, а відповідний тотал менше – в 2.7. Голів найбільше очікують від Роберта Лєвандовскі (1.57) та Пако Алькасера (2.62).

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