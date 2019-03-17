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Бавария – Майнц: прямая трансляция матча

18:00 69 Читати українською
Бавария – Майнц: прямая трансляция матча
Бавария – Майнц: прямая трансляция матча 17 марта 2019

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги Бавария принимает Майнц. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

3’ Роберт Левандовски
33’ Хамес Родригес
39’ Кингсли Коман
 

Матч 26-го тура чемпионата Германии Бавария – Майнц начнется в 19:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Видеоновости Бавария Бавария Майнц Майнц Германия Бавария - Майнц
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