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Баварія – Майнц: пряма трансляція матчу

18:00 56 Читать на русском
Баварія – Майнц: пряма трансляція матчу
Баварія – Майнц: пряма трансляція матчу 17 березня 2019

У матчі 26-го туру німецької Бундесліги Баварія приймає Майнц. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

3’ Роберт Лєвандовскі
33’ Хамес Родрігес
39’ Кінгслі Коман
 

Матч 26-го туру чемпіонату Німеччини Баварія – Майнц розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Теги
Відеоновини Баварія Баварія Майнц Майнц Німеччина Баварія - Майнц
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