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Бавария – Хоффенхайм: прямая трансляция

20:30 16 Читати українською
Бавария – Хоффенхайм: прямая трансляция
Бавария – Хоффенхайм: прямая трансляция 24 августа / Twitter Томаса Мюллера

В 1 туре Бундеслиги Бавария принимает Хоффенхайм. Смотрите прямую трансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 1 тура немецкой Бундеслиги Бавария – Хоффенхайм начнется в 21:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию этого поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Германия1 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Хоффенхайм: Пятница 24 августа 2018

Бавария
до матча
1
час
:
37
мин
Хоффенхайм
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Теги
Германия Бавария Бавария Хоффенхайм Хоффенхайм Бавария - Хоффенхайм
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