Баварія – Хоффенхайм: пряма трансляція

Франція — 19:15 412
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Буффон відправляється на лаву на 2 матчі, у старті з'явиться Ареола, – Тухель
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Коноплянка та атака Шальке в новому сезоні – з ким конкуруватиме українецьНімеччина — 17:07 1433
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Наставник Бетіса Сетьєн прокоментував ймовірність підписання ЗінченкаІспанія — 15:36 805
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Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи КоноплянкиНімеччина — 12:00 1645
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