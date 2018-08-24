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Баварія – Хоффенхайм: пряма трансляція

20:30 7 Читать на русском
Баварія – Хоффенхайм: пряма трансляція
Баварія – Хоффенхайм: пряма трансляція 24 серпня / Twitter Томаса Мюллєра

У 1 турі Бундесліги Баварія приймає Хоффенхайм. Дивіться пряму трансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 1 туру німецької Бундесліги Баварія – Хоффенхайм розпочнеться о 21:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію цього поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Німеччина1 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Хоффенхайм: П'ятниця 24 серпня 2018

Баварія
до матчу
1
год
:
17
хв
Хоффенхайм
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Німеччина Баварія Баварія Хоффенхайм Хоффенхайм Баварія - Хоффенхайм
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