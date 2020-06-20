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Бавария – Фрайбург – 3:1 – видео голов и обзор матча

21:03 - Читати українською
Бавария – Фрайбург – 3:1 – видео голов и обзор матча
Бавария – Фрайбург – 3:1 – видео голов и обзор матча

Бавария обыграла Фрайбург в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

15’ Йозуа Киммих
25’ Роберт Левандовски
38’ Роберт Левандовски
 
Лукас Хёлер 33’
15’ Йозуа Киммих
25’ Роберт Левандовски
33’ Лукас Хёлер
38’ Роберт Левандовски

Бавария обеспечила себе комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. Счет открыл Йозуа Киммих после передачи Левандовски, а позже поляк и сам оформил дубль. Фрайбург сумел ответить лишь мячом Лукаса Хьолера.

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Во второй половине команды голов не забивали, поэтому финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 3:1. Бавария еще в прошлом туре стала чемпионом, а Фрайбург, имея 45 очков, остался на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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Германия Видеоновости Роберт Роберт Левандовски Бавария Бавария Фрайбург Фрайбург Бавария - Фрайбург
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