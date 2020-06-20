Бавария – Фрайбург – 3:1 – видео голов и обзор матча

Бавария обыграла Фрайбург в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Бавария обеспечила себе комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. Счет открыл Йозуа Киммих после передачи Левандовски, а позже поляк и сам оформил дубль. Фрайбург сумел ответить лишь мячом Лукаса Хьолера.

Левандовски установил невероятный рекорд Бундеслиги

Во второй половине команды голов не забивали, поэтому финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 3:1. Бавария еще в прошлом туре стала чемпионом, а Фрайбург, имея 45 очков, остался на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги.