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Баварія – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу

21:03 - Читать на русском
Баварія – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія обіграла Фрайбург в рамках 33-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

15’ Йозуа Кімміх
25’ Роберт Лєвандовскі
38’ Роберт Лєвандовскі
 
Лукас Хьолер 33’
15’ Йозуа Кімміх
25’ Роберт Лєвандовскі
33’ Лукас Хьолер
38’ Роберт Лєвандовскі

Баварія забезпечила собі комфортну перевагу в рахунку ще до кінця першого тайму. Рахунок відкрив Йозуа Кімміх після передачі Лєвандовскі, а пізніше поляк і сам оформив дубль. Фрайбург зумів відповісти лише м'ячем Лукаса Хьолера.

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У другій половині команди голів не забивали, тому фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 3:1. Баварія ще в минулому турі стала чемпіоном, а Фрайбург, маючи 45 очок, залишився на 8-у місці в турнірній таблиці Бундесліги.

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Роберт Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Фрайбург Фрайбург Німеччина Відеоновини Баварія - Фрайбург
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