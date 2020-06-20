Баварія – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Україна — 21:14 14
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У кількох гравців Олімпіка виявлено коронавірус, – ЗМІ
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Кравець забив свій перший гол після карантину і допоміг Кайсеріспору покинути останнє місцеТуреччина — 20:35 192
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Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ, в якому "гірники" можуть оформити дострокове чемпіонствоУкраїна — 19:25 3397
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Вест Хем – Вулверхемптон: Ярмоленко вперше у 2020 році потрапив до заявки на матч АПЛ – онлайн-трансляція поєдинкуАнглія — 19:20 4142
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Мілевський забив черговий гол за Динамо БрестСвіт — 19:12 1096