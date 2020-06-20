Баварія – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія обіграла Фрайбург в рамках 33-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Баварія забезпечила собі комфортну перевагу в рахунку ще до кінця першого тайму. Рахунок відкрив Йозуа Кімміх після передачі Лєвандовскі, а пізніше поляк і сам оформив дубль. Фрайбург зумів відповісти лише м'ячем Лукаса Хьолера.

Лєвандовскі встановив неймовірний рекорд Бундесліги

У другій половині команди голів не забивали, тому фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 3:1. Баварія ще в минулому турі стала чемпіоном, а Фрайбург, маючи 45 очок, залишився на 8-у місці в турнірній таблиці Бундесліги.