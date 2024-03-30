Борусія повела в рахунку на 10-й хвилині – Адейємі завершив класну комбінацію, отримавши передачу від Брандта. Кейн міг зрівняти рахунок, але з близької відстані головою не влучив у ворота. Далі Дайєр примудрився з метра пробити так, що захисник легко заблокував.

Борусія шокувала Баварію і наблизила чемпіонство Байєра – Дортмунд згадав часи Клоппа, перервавши провальну серію

У другому таймі Ульрайх виручив після удару Нмечі з меж штрафного. Ріерсон все ж подвоїв перевагу Дортмунда на 83-й хвилині. Кейн скоротив відставання перед фінальним свистком, але цей гол скасували через офсайд.