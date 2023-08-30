"Футбол 24" розглянув, які футбольні клуби навіть після півтора року війни, яку Росія розпочала проти України, продовжують підтримувати окупантів.

З нещодавніх прикладів одразу можна пригадати грецький Аріс, фанати якого вивішували банер "Знищте нацистів Азова". Тоді Динамо святкувало перемогу, а Георгій Бущан отримав жовту за навмисне святкування перед трибунами греків.

Схожа ситуація склалась з грецьким АЕКом. А сербські клуби взагалі відкрито підтримують росіян – деякі з фанатів навіть воюють на боці окупантів у батальйоні імені Судоплатова. Є неприємні моменти в Італії: так, фанати римських Лаціо та Роми вивішували ганчірки "ДНР" та "ЛНР".

Найбільше скандалів пов'язано з Фенербахче. Турецькі фанати цілим стадіоном вигукували "Путін", намагаючись вивести гравців Динамо з себе. Це не допомогло у протистояннях за путівку в ЛЧ, тоді кияни святкували перемогу. Ну а завершує цей список Барселона, яка начебто висловлювала підтримку Україні. Паралельно "блаугранас" зашкварились, викладаючи відео під треки росіян, звертались до російських вболівальників, аби рекламувати матчі Ла Ліги та Барселони зокрема.