Сегодня в собственном доме был задержан экс-президент "сине-гранатовых" Хосеп-Мария Бартомеу. Кроме этого, полиция арестовала его первого помощника Хауме Масферрера, генеральный директор Оскара Грау и руководителя юридического отдела Романа Гомеса Понти.

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По информации AS, Бартомеу отказался давать показания правоохранителям. Отмечается, что занять именно такую ​​позицию посоветовали адвокаты экс-президента Барселоны. Подобной тактики придерживаются также Масферрера и Понти. Таким образом, задержанные проведут ночь в отделении полиции.

Напомним, что Жозеп Бартомеу подал в отставку 27 октября 2020-го, после того как сосиос выразили ему вотум недоверия. Управление клубом перешло в руки временной администрации во главе с Карлосом Тускетсом. Выборы нового президента состоятся 7 марта этого года. За вакантную должность поборятся Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

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