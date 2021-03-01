Сьогодні у власному домі був затриманий екс-президент "синьо-гранатових" Жозеп-Марія Бартомеу. Окрім цього, поліція арештувала його першого помічника Хауме Масферрера, генерального директора Оскара Грау та керівника юридичного відділу Романа Гомеса Понті.

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За інформацією AS, Бартомеу відмовився надавати будь-які свідчення правоохоронцям. Зазначається, що зайняти саме таку позицію порадили адвокати екс-президента Барселони. Подібної тактики дотримуються також Масферрера та Понті. Таким чином, затримані проведуть ніч у відділку поліції.

Нагадаємо, що Жозеп Бартомеу подав у відставку 27 жовтня 2020-го, після того як сосіос висловили йому вотум недовіри. Управління клубом перейшло до рук тимчасової адміністрації на чолі з Карлосом Тускетсом. Вибори нового президента відбудуться 7 березня цього року. За ваканту посаду поборяться Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейша.

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