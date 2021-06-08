Ранее испанцы уже оформили трансферы Эрика Гарсии и Серхио Агуэро, которае покинули Манчестер в статусе свободных агентов. Теперь в поле зрения Барселоны два игрока, за которых придется платить.

Барселона давала вдвое меньше – известна зарплата, которой ПСЖ соблазнил Вейналдума

Журналист Хосе Альварес в эфире шоу El Chiringuito рассказал об интересе каталонцев к услугам Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. Представители Барселоны якобы встречались с агентами немца, и в процессе переговоров также возникла кандидатура алжирца.

К слову, контракт Мареза с Ман Сити действует еще два года, и игрок настроен по крайней мере следующий сезон провести в АПЛ. Соглашение Гюндогана рассчитано на аналогичный срок, его Барса рассматривает как альтернативу Вейналдуму, который выбрал ПСЖ.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує