Жоан Лапорта договорился с американским инвестиционным фондом Goldman Sachs о кредите на сумму 500 млн евро, информирует ESPN.

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Первые 100 млн уже нашли свое назначение – команде выплатили часть долгов по зарплате. Терпение игроков достигало предела, поскольку клуб ничего не платил уже несколько месяцев. Некоторые "радикалы" даже были готовы обратиться в Испанскую ассоциацию футболистов, если бы ситуация не сдвинулась с места. Общий финансовый отчет на 2020 год предусматривает зарплату первой команде в размере 230 млн евро.

Добавим, что общий долг Барселоны составляет 1,2 млрд евро. Каталонцы потеряли немалую сумму из-за раннего вылета из нынешней Лиги чемпионов (1/8 финала от ПСЖ), а в чемпионате финишируют лишь третьими или четвертыми. Желанная "золотоносная" Суперлига также потерпела провал.

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