У Кристенсена контракт с Челси истекает летом. Датчанин имел предложения от многих топ-клубов, но остановился на Барселоне. Андреас уже решил, что будет играть в Испании, сообщает Фабрицио Романо.

Кристенсен перейдет в Барселону на правах свободного агента. Стороны подпишут контракт на пять лет. Сейчас идет подготовка – футболист и клуб обсуждают последние детали.

Датский центрбек перешел в Челси еще в 2014-м. В прошлом году он выиграл Лигу чемпионов с Челси, а затем дошел до полуфинала Евро-2020 со сборной Дании.

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