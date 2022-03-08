У Крістенсена контракт з Челсі завершується влітку. Данець мав пропозиції від багатьох топ-клубів, але зупинився на Барселоні. Андреас вже вирішив, що гратиме в Іспанії, повідомляє Фабріціо Романо.

Крістенсен перейде в Барселону на правах вільного агента. Сторони підпишуть контракт на 5 років. Зараз триває підготовка – футболіст і клуб обговорюють останні деталі.

Данський центрбек перейшов у Челсі ще в 2014-му. Минулого року він виграв Лігу чемпіонів з Челсі, а потім дійшов до півфіналу Євро-2020 зі збірною Данії.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ