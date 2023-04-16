Хетафе стримав Барселону (0:0) в рамках 29 туру Прімери. Каталонці втретє поспіль йдуть з поля без гола.

Барселона сформувала комфортний відрив на вершині Прімери та дограє чемпіонат без особливої мотивації. У попередньому турі команда Хаві віддала очко Циганкову, а сьогодні не зуміла переграти Хетафе.

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Каталонці грали дуже ліниво і за весь перший тайм створили один момент. Рафінья отримав шикарну позицію, але пробив у стійку. Бальде, який вийшов на фланзі атаки, встиг на добивання й також влучив у ту стійку.

Лєвандовскі завдав кількох непоганих ударів головою, Рафінья пристрілювався здалеку – все марно. Гості могли навіть програти, якби Майораль на 88 хвилині краще завершив перспективну контратаку.

В підсумку нічия. Барса вдруге поспіль зіграла 0:0, але має 9 пунктів переваги над Реалом. Якщо врахувати кубкове фіаско в Класіко (0:4), то "блаугранас" вже 4,5 години не забивають.