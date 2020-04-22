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Барселона включит двух игроков в соглашение по Мартинесу

09:39 123 Читати українською
Барселона включит двух игроков в соглашение по Мартинесу
Лаутаро Мартинес / Фото Instagram

Каталонский гранд готов к серьезным жертвам ради подписания форварда Интера.

Интер может получить сразу двух игроков Барсы за своего нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает Sky Sports.

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Каталонцы готовы предложить "нерадзурри" защитника Нелсона Семеду, а также хавбека Карлеса Аленью, который сейчас защищает цвета Бетиса на правах аренды. По информации издания, Интер заинтересовался таким предложением.

Ранее в СМИ была информация, что сумма трансфера Мартинеса в Барселону может составить около 110 млн евро.

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