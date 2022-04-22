"Сине-гранатовые" забили быстрый гол. На 11-й минуте Усман Дембеле попал в штангу, но атака Барсы продолжилась вторым темпом. Мяч оказался у Феррана Торреса, тот набросил на дальнюю штангу, где находился Обамеянг. Габонец выиграл борьбу и с метра затолкал мяч в сетку. Это уже 10-й гол Пьер-Эмерика с момента перехода в Барселону.

Барселона удержала минимальную победу над Реал Сосьедадом, вернувшись на вторую позицию в Ла Лиге

Реал Сосьедад имел шансы, чтобы отыграться, но в нескольких моментах подвела точность, а еще несколько раз надежно действовал тер Штеген. В итоге, 0:1 – Барселона после двух поражений подряд снова выиграла.

Эта победа позволила подопечным Хави сохранить второе место. У "блаугранас" 63 очка – столько же у Севильи, которая сыграла на матч больше. О Реале говорить не приходится – мадридцы оторвались на 15 пунктов, но у Барсы есть игра в запасе. Сосьедад находится на 6-й строчке (55 баллов).

Реал Сосьедад – Барселона – 0:1 – видеообзор матча 21 апреля 2022