"Синьо-гранатові" забили швидкий гол. На 11-й хвилині Усман Дембеле влучив у стійку, але атака Барси продовжилася другим темпом. М'яч опинився у Феррана Торреса, той накинув на дальню стійку, де перебував Обамеянг. Габонець виграв боротьбу і з метра заштовхав м'яч у сітку. Це вже 10-й гол П'єр-Емеріка з моменту переходу в Барселону.

Барселона втримала мінімальну перемогу над Реал Сосьєдадом, повернувшись на другу позицію у Ла Лізі

Реал Сосьєдад мав шанси, щоб відігратися, але в кількох моментах підвела влучність, а ще кілька разів надійно діяв тер Штеген. У підсумку, 0:1 – Барселона після двох поразок поспіль знову виграла.

Ця перемога дозволила підопічним Хаві зберегти друге місце. У "блаугранас" 63 очки – стільки ж у Севільї, яка зіграла на матч більше. Про Реал говорити не доводиться – мадридці відірвалися на 15 пунктів, але в Барси є гра в запасі. Сосьєдад перебуває на 6-й сходинці (55 балів).

Реал Сосьєдад – Барселона – 0:1 – відеоогляд матчу 21 квітня 2022