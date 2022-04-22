Барселона провела ужасный отрезок, вылетев из Лиги Европы, на жилах обыграв Леванте и потерпев два подряд домашних поражения впервые с 2003 года (от Айнтрахта и Кадиса). За чемпионство подопечные Хави, конечно, не борются, но и в борьбе за топ-4 ситуация стала непростой – Реал Сосьедад отставал всего на 5 очков, а Бетис держался на дистанции в 3 зачетных балла. В таких условиях поединок против Сосьедада на Аноэте принимал важное значение как с психологической, так и с турнирной точки зрения.

Хозяева начали очень активно, организовав несколько перспективных атак с вбеганием в штрафную и даже прижав Барсу. Впрочем, довести дело до логического завершения нападающим "чурри-урдин" не удавалось. Гости же конвертировали в гол первый нормальный подход к воротам – на 11-й минуте Дембеле выстрелил с линии штрафной и попал в дальнюю штангу, а в атаке вторым темпом (баски проиграли подбор) мяч перевели на правый край под прострел Торресу. Ферран исполнил его, а Обамеянг ударом с метра замкнул. 0:1.

По инерции подопечные Хави провели еще несколько перспективных эпизодов, но постепенно Реал Сосьедад вернул инициативу. Класс Барселоны мог вылиться во второй гол аж в конце первого тайма: так, на 39-й минуте Ферран с левого угла штрафной пробил мимо дальней штанги, а на 40-й Обамеянг откликнулся на проникающую передачу Фрэнки де Йонга и бахнул метров с 20-ти – и снова точности немного не хватило.

Баски же выглядели гораздо активнее и острее. Так, на 32-й минуте Сёрлот получил передачу на 11 метров, но пробить не успел из-за неудачного приёма мяча. На 42-й Субименди замкнул навес Янузая со стандарта ударом в противоход тер Штегену, но Араухо подстраховал голкипера. Лучший же случай упустил Исаак, который перед перерывом получил пас на правый край штрафной и оказался прямо перед тер Штегеном. Александр выстрелил щёчкой, однако сфера пролетела практически параллельно воротам.

Во втором тайме преимущество Реал Сосьедада стало ещё более заметным. Уже через минуту после возобновления игры у Янузая прошла шикарная передача на правый угол вратарской под удар Сёрлоту – впрочем, швед снова не смог обработать мяч, пробив с минимального расстояния мимо створа. На 58-й Сёрлот мог исправиться, зацепившись за проникающий пас и выстрелив из-под Гарсии, однако тер Штеген парировал. Ещё через две минуты выстрел Янузая из пределов штрафной в последний момент заблокировал Пике.

Барса ничем не отвечала, а "королевский клуб" едва не забил на 68-й минуте вследствие заброса из правого угла штрафной. Мяч не залетел под дальнюю штангу лишь благодаря реакции тер Штегена. Сей момент, однако, стал одним из последних, стоящих внимания в поединке. Каталонцы не выровняли ход встречи, но нападение Сосьедада никак не могло конвертировать преимущество в гол. Даже после 10-ти компенсированных минут в актив хозяев можно было занести только эпизод с сомнительным падением Сёрлота в штрафной. Пенальти не назначили.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны. Благодаря ей каталонцы набрали 64 очка, вернувшись на вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Реал Сосьедад остался шестым с 55 зачётными баллами.