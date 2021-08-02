На радары каталонского гранда попал 24-летний нападающий Рафа Мир, информирует Diario Sport.

Барселона избавится от звезды молодежки, который забивает суперголы – он станет одноклубником украинца

Контракт форварда принадлежит Вулверхэмптону, но прошлый сезон он проводил в аренде за Уэску – 39 матчей, 16 голов. Несколько месяцев назад Жорже Мендеш уже предлагал своего клиента Барселоне, однако "блаугранас" отказались. Теперь мнение каталонцев может измениться благодаря роскошному выступления Мира на Олимпиаде. Нападающий вышел на замену в матче против Кот-д'Ивуара, оформил хет-трик и вырвал для Испании победу (5:2).

Источник добавляет, что Барселоне сначала необходимо избавиться от двух "лишних" форвардов – Мартина Брейтуэйта и Рэйя Маная.

Испания дожала Кот-д'Ивуар и пробилась в 1/2 Олимпиады – исторический триллер с VAR и драмой защитников Барселоны и МЮ