Олимпиада 2020. Футбол, мужчины, 1/4 финала

Испания – Кот-д'Ивуар – 5:2 (в овертайме)

Голы: Ольмо, 30, Мир, 90+3, 117, 120, Оярсабаль, 98 (пен.) – Байли, 10, Градель, 90+1

Испания быстро начала. Игроки Реал Сосьедад разыграли классную стенку с решающим пасом пяткой. Однако Мерино погубил усилия Оярсабаля. И здесь в составе "Фурии Рохи" произошла новая драма. Защитник Барселоны Мингеса, только восстановившийся от повреждения, получил новую травму и уже на 10 минуте ушел с поля. Вместо правого фулбека вышел центральный защитник Реала Вальехо. Испанцы не успели перестроиться, и этим воспользовались "слоны". Несколько разительных атак левым краем, заработанный корнер и быстрый гол. Легендарный ивуариец Градель подал с угла поля, центрбек Манчестер Юнайтед Байли выиграл борьбу у Гарсии и Торреса, игравших на Евро-2020. Отмечаем, что Оярсабаль мог выбить после не самого сильного удара, но подумал, что снаряд летит мимо ворот.

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Симону, основному голкиперу сборной Испании, дважды досталось в первые 20 минут. Сначала свой же Пау Торрес наступил на руку, потом соперник грубо врезался. Очередной навес из проблемного правого фланга испанцев. Дают фавориты подать, дают и пробить без помех – только прицел Дао помешал удвоению преимущества африканцев. Испании повезло на 30 минуте. Асенсио разыграл, Мерино подал с правого края. Защитник Торино Синго был первым на мяче, но неудачно сбросил вратарю. Ольмо выскочил из-за спины и прошил Тейпа. Очередной провал Торреса, Гарсии и Вальехо в центре штрафной – все смотрели, как Дао без опеки пробивал с разворота. Лишь чудо-сейв Симона спас.

Классно разыгранная трехходовка (разрезной пас Торреса, продолжение Миранды с фланга) завершилась голом Оярсабаля, но Микель несколько опередил события. VAR взятие ворот справедливо отменил. Простой фланговый футбол Кот-д'Ивуара приносит побольше остроты (4:1 по ударам в створ ворот при 76% контроля испанцев). И не очень важно, что европейцы выиграли большинство борьбы, а точность их передач значительно выше (89% против 67%). Вроде и регулярно пускают "слоны" в свою штрафную, но дальше успевают заблокировать почти всю угрозу.

Роскошный пас Педри от лицевой линии идеально под удар Ольмо. Испания, впрочем, включает старую-недобрую версию себя с ужасной реализацией. Ивуарийский вратарь вдруг дарит мяч соперникам. Тот же Педри подбирает и во второй раз отдает под удар. Асенсио попадает в перекладину. Премьерная замена африканцев на 62 минуте. Амад Диалло, который достался Манчестер Юнайтед за 21 миллион евро, сразу же протянул мяч и отдал под удар. На свою первую попытку после перерыва ивуарийцы ждали 20 минут. Брайан Хиль заменил Асенсио. Провал испанцев в центре поля. Диалло получил на ход, несколько финтов и удар из пределов штрафной – Миранда в последний момент заблокировал.

Оярсабаль и компания бомбили ивуарийцев уже даже из пределов вратарской. А забили андердоги. Игрок Генка Эбуэ Куасси дал за спины, а Градель с рикошетом прошил Симона. Казалось, быть сенсации, но сработал джокер Испании. Рафа Мир, заменив Мерино в компенсированное время, успел отличиться за минуту на поле. Ивуарийцы устроили клоунаду у своей вратарской. Куасси не выбил, Байли проиграл силовую борьбу. Нападающий Вулверхэмптона воплотился в роль хищника и расстрелял голкипера. Испания повторяет свой драматический поход на Евро-2020, где команда Луиса Энрике трижды играла овертайм на стадии плей-офф?

Впервые в истории Олимпийских Игр в плей-офф футбольного турнира (среди женщин и мужчин) команды забили 2 гола в компенсированное ко второму тайму время! Очередное фиаско Байли. Пау Торрес пробил на втором этаже, защитник МЮ выставил руку. VAR в этот раз в пользу Испании. Оярсабаль в стиле Бруно Фернандеша уверенно реализовал пенальти, таки забив свой гол. В дополнительных таймах вышли Солер, Монкайола и Кукурелья вместо Педри, Субименди и Миранды соответственно. Подобными резервами ивуарийцы не обладают и близко. Суалихо Айдара сделал только 2 замены. Рафа Мир обгоняет Байли, словно на велосипеде. Обводной удар тянет Тейп, а Оярсабаль снова показывает себя щедрой душой, которой не жалко потерять еще один момент. Разваливаются африканцев. Атака 3 в 2, Ольмо подходит, Мир с острого угла прошивает голкипера.

Разваливаются африканцы. Атака 3 в 2, Ольмо пасует, Мир с острого угла прошивает голкипера. На этот раз Рафе ассистирует Оярсабаль. Полный разгром в овертайме.