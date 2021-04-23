Барселоне нужно срочно догонять соперников, ведь Реал, хоть и сыграл на игру больше, но и так оторвался на пять зачетных баллов, а "матрасники" впереди аж на целых восемь пунктов. Домашний поединок с Хетафе, который в этом сезоне примеряет на себя роль одного из аутсайдеров, должен был быть легкой добычей для подопечных Рональда Кумана.

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Уже на 8-й минуте "блаугранас" открыли счет – Месси получил передачу неподалеку середины поля, оторвался от защитников, на скорости ворвался в штрафную, и пробил в правый угол ворот. За несколько минут Хетафе сравнял – Анхель замыкал прострел в штрафную, и мяч рикошетом от Лангле влетел в сетку.

На 27-й минуте эпического ляпа припустился Шакла, который пытался отдать передачу голкиперу, но не понял его, и просто вкатил мяч в собственные ворота. Чуть позже Месси пробивал с убойного расстояния, попал в штангу, но продолжил свое движение в правильном направлении и сумел справиться на добивании – 3:1.

После отдыха каталонцы продолжили доминировать на поле, существенно больше контролировали мяч (83/17%), и играли в свое удовольствие. Хетафе пытался навязывать борьбу, но атаковали они очень редко, и у них совсем ничего не получалось.

В середине тайма гости заработали 11-метровый – Араухо в собственной штрафной наступил на ногу Уналу, который без особых проблем его и реализовал. Это заставило "блаугранас" обеспокоиться. Они с новыми силами пошли в атаку, но и "синие" также начали выравнивать игру – даже делали это весьма успешно. Однако, на 87-й минуте голом за свою ошибку в ситуации с пенальти реабилитировался Араухо, которому ассистировал Месси, а под занавес матча еще один 11-метровый реализовал Гризманн. Барселона празднует уверенную победу.

Благодаря набранным трем очкам Барселона поднялась на третью строчку турнирной таблицы, и сократила свое отставание от Реала до двух пунктов. Хетафе же остался на 15-м месте первенства.

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