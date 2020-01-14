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Барселона уволила тренера в течении сезона впервые за 17 лет

14 января 10:01 179 Читати українською
Барселона уволила тренера в течении сезона впервые за 17 лет
Эрнесто Вальверде / Marca

Увольнение Эрнесто Вальверде с поста наставника Барселоны в разгар сезона стало первым для каталонского клуба за очень долгий период.

Эрнесто Вальверде был уволен с поста наставника Барселоны и стал первым тренером "блаугранас" за последние 17 лет, который ушел в отставку в течение сезона, сообщает The Guardian.

Барселона официально уволила Вальверде и назначила Сетьена

Это увольнение стало первым с 2003 года, когда в отставку отправили Луи ван Гала. На тот момент Барселона отставала от первого места на 20 очков, а завершила сезон на шестом месте.

Напомним, Барселона назначила Кике Сетьена на пост наставника. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов на Барселону ожидает встреча с Наполи.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Луи ван Гал Луи ван Гал
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