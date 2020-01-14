Барселона звільнила тренера впродовж сезону вперше за 17 років

Звільнення Ернесто Вальверде з посади наставника Барселони в розпал сезону стало першим для каталонського клубу за дуже довгий період.

Ернесто Вальверде був звільнений з посади наставника Барселони та став першим тренером "блаугранас" за останні 17 років, який пішов у відставку впродовж сезону, повідомляє The Guardian.

Барселона офіційно звільнила Вальверде та призначила Сетьєна

Це звільнення стало першим з 2003 року, коли у відставку відправили Луї ван Гала. На той момент Барселона відставала від першого місця на 20 очок, а завершила сезон на шостому місці.

Нагадаємо, Барселона призначила Кіке Сетьєна на посаду наставника. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

Один із найкращих