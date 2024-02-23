Главный тренер Барселоны Хави считает, что у команды есть шансы выиграть титул чемпиона Испании и Лигу чемпионов.

"Мы будем бороться до тех пор, пока у нас есть математические шансы. Мы на два очка приблизились к Реалу и Жироне. Не выбросим полотенце и не откажемся от борьбы за Ла Лигу, но это будет сложно. Команда готова бороться.

Арсенал узнал цену за одноклубника Миколенко – придется посоревноваться с Барселоной и двумя топ-клубами АПЛ

Мы много разговариваем. Нужно действовать. Ни в одной игре нельзя провалиться. Все оставшиеся матчи, – финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов", – цитирует Хави Marca.

Напомним, Барселона сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице с 54 баллами. От Реала, который находится на первой строчке, каталонцы отстают на восемь очков.

В первом матче Лиги чемпионов против Наполи команда Хави смогла добыть лишь ничью (1:1).

Гол Цыганкова не спас Жирону от поражения в Бильбао – каталонцы все дальше от мечты о золоте