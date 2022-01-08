Каталонский гранд ищет таланты на будущее. Одним из таких стал Фабио Бланко.

17-летний испанец покинул Айнтрахт и стал игроком "блаугранас", сообщает официальный сайт клуба .

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Фабио будет выступать под руководством Серхи Бархуана в Барселоне Б. С каталонцами он подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года. В нем есть прописанная 100-миллионная клаусула.

Заметим, Бланко является воспитанником академии Валенсии, а за выступления в юношеских командах "летучих мышей" его сравнивали с Ферраном Торресом. В мае 2021-го Фабио перебрался в Айнтрахт, где выступал за молодежную команду.

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