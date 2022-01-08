17-річний іспанець покинув Айнтрахт і став гравцем "блаугранас", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фабіо виступатиме під керівництвом Серхі Бархуана у Барселоні Б. Із каталонцями він підписав контракт, розрахований до літа 2024 року. У ньому є прописана 100-мільйонна клаусула.

Зауважимо, Бланко є вихованцем академії Валенсії, а за виступи у юнацьких командах "кажанів" його порівнювали з Ферраном Торресом. У травні 2021-го Фабіо перебрався в Айнтрахт, де виступав за молодіжну команду.

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