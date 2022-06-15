В этом году Кубок Гампера разыграют 8 августа. На Камп Ноу приедет Жозе Моурния, ведь соперником Барселоны станет Рома, сообщает официальный сайт каталонцев.

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К слову, во второй раз будут проведены два матча за вечер – женские команды выйдут на поле в 18:00, а мужские – в 22:00. Рома уже имеет опыт участия в Кубке Гампера, но безутешный. В 2015 году Барселона разгромила "волков" со счётом 3:0.

Напомним, товарищеский турнир проводится с 1966 года на Камп Ноу. Он был создан в честь легендарного основателя, игрока и президента "блаугранас" Жоана Гампера.

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