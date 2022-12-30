"Попугаи" на своем официальном сайте опубликовали большое заявление после того, как Центральный арбитражный суд Мадрида приостановил дисквалификацию Роберта Левандовски и разрешил поляку сыграть в завтрашнем дерби Каталонии.

Левандовски поможет Барселоне в каталонском дерби – суд удовлетворил ходатайство

Эспаньол не видит никаких объективных причин, заставляющих инстанцию принимать такое решение. Интересы Барселоны почему-то были поставлены выше интересов других клубов, которые должны экстренно подстраиваться под новые условия. Также Эспаньол обратил внимание, что в течение сезона сам несколько раз обращался в суд в подобных ситуациях, но ни разу не добивался снисхождения. Тем не менее, "попугаи" твердо настроены завтра в 15:00 выйти на поле и дать бой принципиальным соперникам.

Напомним, Левандовски заработал два "горчичника" и якобы пренебрежительно отнесся к арбитру матча 14-го тура Примеры против Осасуны (2:1), что-то указав пальцем у носа. Форварда дисквалифицировали на 3 поединка, но Барселона путём нескольких апелляций добилась хотя бы отсрочки приговора.

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