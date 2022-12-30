"Папуги" на своєму офіційному сайті опублікували велику заяву після того, як Центральний арбітражний суд Мадрида призупинив дискваліфікацію Роберта Лєвандовскі і дозволив поляку зіграти в завтрашньому дербі Каталонії.

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Еспаньйол не бачить жодних об'єктивних причин, які б змушували інстанцію ухвалювати таке рішення. Інтереси Барселони чомусь були поставлені вище за інтереси інших клубів, які повинні екстрено підлаштовуватися під нові умови. Також Еспаньйол звернув увагу, що упродовж сезону сам кілька разів звертався до суду в схожих ситуаціях, але жодного разу не отримував поблажок. Попри все, "папуги" твердо налаштовані завтра в 15:00 вийти на поле і дати бій принциповим суперникам.

Нагадаємо, Лєвандовскі заробив два "гірчичники" й нібито зневажливо поставився до арбітра матчу 14-го туру Прімери проти Осасуни (2:1), щось показавши пальцем біля носа. Форварда дискваліфікували на 3 поєдинки, але Барселона шляхом кількох апеляцій домоглася бодай відтермінування вироку.

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