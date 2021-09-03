Барселона согласовала контракт с Ольмо
19:05 - Читати українською
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо согласился вернуться в Барселону.
Барселона убедила полузащитника Дани Ольмо подписать с каталонским клубом контракт на 5 лет, сообщает Mundo Deportivo.
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Летом руководство "блаугранас" не смогло убедить РБ Лейпциг отпустить 23-летнего испанца, но каталонцы намерены вернуться к этому вопросу во время следующих трансферных окон.
Напомним, Дани является воспитанником Барсы. В 2020-м "быки" приобрели Ольмо у загребского Динамо за 22 млн евро.
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