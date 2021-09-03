Барселона убедила полузащитника Дани Ольмо подписать с каталонским клубом контракт на 5 лет, сообщает Mundo Deportivo.

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Летом руководство "блаугранас" не смогло убедить РБ Лейпциг отпустить 23-летнего испанца, но каталонцы намерены вернуться к этому вопросу во время следующих трансферных окон.

Напомним, Дани является воспитанником Барсы. В 2020-м "быки" приобрели Ольмо у загребского Динамо за 22 млн евро.

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