Барселона переконала півзахисника Дані Ольмо підписати з каталонським клубом контракт на 5 років, повідомляє Mundo Deportivo.

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Влітку керівництво "блаугранас" не змогло переконати РБ Лейпциг відпустити 23-річного іспанця, але каталонці мають намір повернутись до цього питання під час наступних трансферних вікон.

Нагадаємо, Дані є вихованцем Барси. У 2020-му "бики" придбали Ольмо у загребського Динамо за 22 млн євро.

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