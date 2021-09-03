Барселона узгодила контракт з Ольмо
19:05 - Читать на русском
Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо погодився повернутись у Барселону.
Барселона переконала півзахисника Дані Ольмо підписати з каталонським клубом контракт на 5 років, повідомляє Mundo Deportivo.
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Влітку керівництво "блаугранас" не змогло переконати РБ Лейпциг відпустити 23-річного іспанця, але каталонці мають намір повернутись до цього питання під час наступних трансферних вікон.
Нагадаємо, Дані є вихованцем Барси. У 2020-му "бики" придбали Ольмо у загребського Динамо за 22 млн євро.
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